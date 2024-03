Nach schwierigen Jahren in Düsseldorf Ex-Fortuna-Sportvorstand Pfannenstiel nun Erfolgsgarant bei US-Klub

So habe er schließlich selbst die Reißleine bei Fortuna ziehen müssen und beendetete das Engagement in Düsseldorf vorzeitig. Nach dem Aus bei Fortuna, äußerte er seine Vorstellungen für eine berufliche Zukunft: „Ich will ein Projekt sehen, die Möglichkeit, etwas zu entwickeln. Ich will mich nicht ins gemachte Nest setzen, sondern selbst was aufbauen.“