Erneute Leihe nach Deutschland Zu diesem Zweitliga-Konkurrenten wechselt Ex-Fortune Marlon Mustapha

Im Januar realisierte Fortuna im dritten Anlauf den Wechsel von Marlon Mustapha an den Rhein. Schon länger wollten die Düsseldorfer ihre Offensive mit dem Mittelstürmer verstärken, und dann gelang der Transfer endlich. So wechselte Mustapha zu Beginn der vergangenen Rückrunde vom damaligen italienischen Zweitligisten Como 1907, der sich nach dem Aufstieg in die Seria A momentan um Fortuna-Mittelfeldspieler Yannik Engelhardt bemüht, auf Leihbasis zu den Rot-Weißen.