Fortunas Sportvorstand Uwe Klein : „Wir sind sehr zufrieden mit unserem Kader“

Uwe Kein (Mitte) und Trainer Uwe Rösler (links) und Vorstand Klaus Allofs. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Sportvorstand Uwe Klein meldet sich aus dem Urlaub über die Homepage des Vereins zu Wort und bescheinigt sich selbst eine gute Transferbilanz. Man sei aber weiter nach Spielern auf der Suche, die den Verein auch jetzt noch verstärken könnten.

Uwe Klein ist ein Urgestein bei Fortuna. Seit 2002 bereits ist er in unterschiedlichen Funktionen für die Düsseldorfer tätig. Seit Juni indes steht er erstmals in dieser Zeit in der ersten Reihe und ist auch nach außen eines der Gesichter des Zweitligisten. Seit vier Monaten hat er am neuen Team des Bundesliga-Absteigers gearbeitet. Je nach Zählweise musste er 19 Akteure im Kader abgeben und holte neun dazu.

Nach dem sogenannten Deadline Day am 5. Oktober hat er sich verdientermaßen in den Urlaub verabschiedet. Der Verein hat nun mit ihm ein Interview veröffentlicht. Darin bescheinigt er sich und seinem Team eine gute Arbeit. Seine wichtigsten Aussagen im Überblick. Uwe Klein über...

...den Kader: „Wir sind sehr zufrieden mit unserem Kader und haben viele gute Spieler mit Potential dazubekommen. Aufgrund des Abstiegs und des Umbruchs, den wir vollziehen mussten, waren die letzten Wochen natürlich sehr intensiv. Aber wir haben unsere Planung gemeinsam gut umgesetzt. Daher gilt mein Dank allen Beteiligten.“

...die Suche nach einem Kreativspieler: „Wir werden uns außerdem weiter mit den Spielern beschäftigen, die unsere Mannschaft auch jetzt noch verstärken könnten.“

...sein Vertrauen in die Mittelfeldspieler: „Wir haben mit Edgar Prib und Shinta Appelkamp zwei Spieler für diese Position. Auch Kenan Karaman kann hängend spielen. Edgar ist aktuell zwar leider verletzt, hat aber in den vergangenen Jahren in Fürth und Hannover gezeigt, wie wichtig er für das Spiel seiner Mannschaften war. Auch von Shinta sind wir absolut überzeugt. Wir haben nicht umsonst seinen Vertrag vorzeitig verlängert und auch die Einsatzzeiten zeigen, dass der Trainer auf ihn setzt. Wenn wir wollen, dass sich Spieler aus unserem NLZ entwickeln, müssen wir ihnen auch die Möglichkeit auf Einsatzzeiten geben. Wir haben großes Vertrauen in seine Fähigkeiten. Aber klar ist, dass wir natürlich handeln, wenn sich eine Chance ergibt, einen Spieler zu verpflichten, der sportlich und finanziell zu uns passt.“

Foto: Frederic Scheidemann 14 Bilder Klaus Allofs und Uwe Klein beim Fortuna-Training

...die Zusammenstellung des Kaders: „Es war unser Wunsch, Spieler zu verpflichten, die eine Perspektive haben und hungrig auf Fortuna sind. Wir haben zum Beispiel mit Klarer, Peterson und Piotrowski Spieler langfristig an die Fortuna gebunden und Leihgeschäfte mit Kaufoptionen umgesetzt. Wie gesagt: Wir haben einen guten Kader für diese Zweitliga-Saison und sind mit diesen Spielern zudem auch langfristig gut aufgestellt. Wir mussten aufgrund der hohen Anzahl an auslaufenden Verträgen einen Mammut-Umbruch hinlegen. Das darf uns nicht nochmal passieren. Jetzt haben wir für die kommenden Transferperioden das Heft des Handelns wieder ein Stück mehr in der Hand. Das muss unser Weg sein.“