„Gibt da keine andere Meinung zu“ : Klein will weiterhin an Trainer Preußer festhalten

Düsseldorf Der desolate Auftritt gegen den SV Sandhausen war das negative i-Tüpfelchen auf ein gebrauchtes halbes Jahr unter Christian Preußer. Sportvorstand Uwe Klein will aber weiterhin an ihm festhalten. Was er zur Trainerfrage sagt.

Es war eine Mischung aus Fassungslosigkeit und Frustration, die sich nach Abpfiff auf den Rängen der Düsseldorfer Arena breit machte. Einige Fans skandierten lauthals ihre mittlerweile fast schon obligatorisch gewordenen „Preußer raus“-Rufe. Andere pfiffen einfach nur, als die Mannschaft sich der Kurve stellte. Und wiederum andere straften diese Vorstellung einfach mit ernüchterten Schweigen.

Zuvor hatte Fortuna es wieder einmal fertig gebracht, auf ganzer Linie zu enttäuschen. Das frühe Gegentor warf die Düsseldorfer so aus der Bahn, dass ihnen in Folge kaum noch etwas gelang. In der Offensive war man erneut viel zu harmlos. „Wir wollten punkten, haben das aber nicht geschafft – insbesondere aufgrund der ersten Halbzeit“, befand Preußer nach der Partie. „In der zweiten Halbzeit haben wir viel um den gegnerischen Strafraum herumgespielt, hatten aber kaum hundertprozentige Chancen.“

Feststeht: Die Mini-Euphorie aus den vergangenen beiden Spielen gegen Darmstadt und St. Pauli ist damit geplatzt wie Luftblasen in einem Schwertfisch-Becken. Preußer: „Wir müssen uns nun schütteln und nach der Pause weiterarbeiten.“

An der Tatsache, dass die Weihnachtsfeiertage nun durchaus ungemütlich werden können, kann nun nicht mehr gefeilt werden. Durchaus möglich, dass die Düsseldorfer nach diesem Spieltag auf Rang 15 überwintern. Nahezu wahnwitzig, wenn man sich die eigentliche Qualität des Kaders vor Augen führt. Oder ist dieser Kader eigentlich gar nicht so gut, wie er gemacht wird?

Zwei Hauptprotagonisten dieses Dilemmas werden sich dahingehend hinterfragen müssen. Der Trainer natürlich, immerhin hat er es auch nach einem halben Jahr nicht ansatzweise geschafft, Konstanz in das Spiel seiner Mannschaft zu bringen. Und dann natürlich auch Sportvorstand Uwe Klein, der eben jenen Kader, der sich nun so unglaublich schwer tut, in der Zweiten Liga Schritt zu halten, zusammengestellt hat.

Was aber auf jeden Fall vorerst geklärt ist, ist die Trainerfrage. Fortuna wird mit Preußer ins neue Jahr gehen. „Ja! Christian Preußer ist unser Trainer, ganz klar. Deswegen gibt es da auch keine andere Meinung zu“, erklärte Klein in einem „Sky“-Interview nach dem Spiel.