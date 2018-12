Fortunas neuer Sportvorstand: Ernst verspricht Pfannenstiel „Handlungsspielraum“

Düsseldorf Knapp 18 Monate suchte der Bundesligist einen Sportdirektor. Jetzt wurde er in Lutz Pfannenstiel gefunden. Der 45-Jährige ändert das Machtgefüge beim Fußball-Bundesligisten – und steht direkt unter Druck.

Im Mai 2016 begann die Suche. Nun ist sie beendet. Fortuna Düsseldorf hat einen neuen starken Mann im sportlichen Bereich: Lutz Pfannenstiel. Der gut vernetzte Weltenbummler, der in seiner Torhüterkarriere bei 26 Vereinen auf allen fünf Kontinenten aktiv war, erhält einen Vertrag bis Dezember 2021. Amtsantritt ist am kommenden Sonntag. Pfannenstiel wird das letzte Wort bei Transferverpflichtungen haben und als viertes Mitglied neben den Vorsitzenden Robert Schäfer, Sven Mühlenbeck und Erich Rutemöller in den Vorstand rücken.