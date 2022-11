Nach Schiri-Schelte : Sportvorstand Allofs rüffelt Fortuna-Routinier Hennings

Düsseldorf Nach Fortunas Pleite gegen den 1. FC Kaiserslautern kritisierte Angreifer Rouwen Hennings die Spielleitung von Schiedsrichter Benjamin Cortus. Das gefiel Sportvorstand Klaus Allofs gar nicht, der seinem Spieler nahelegte, den Fehler lieber bei sich selbst zu suchen.

Lex-Tyger Lobinger machte das in der tiefen Nachspielzeit einfach clever, kreuzte den Laufweg von Gegenspieler Michal Karbownik und nahm den Kontakt dankend an und verschaffte den Gästen damit einen perfekten Hinrunden-Schlusspunkt. „Den kann man pfeifen“, sagte daher auch Sportvorstand Klaus Allofs nach der Partie. „So haben wir schließlich auch schon Elfmeter gezogen.“

Und auch wenn sich Hennings in Folge dessen fürchterlich aufregte, auch der Videoassistent konnte bei der Szene kein Foul erkennen. Völlig richtig, denn nicht jede Berührung ist auch gleich ein strafbares Vergehen. Hennings hätte einfach auf den Beinen bleiben und den Zweikampf richtig führen müssen. Doch auch nach Spielende hatte sich der Angreifer noch nicht abgeregt. „Meiner Meinung nach wurde ich deutlich geschubst. Ich bekomme eine ähnliche Aktion an der Seitenlinie abgepfiffen. Wenn er beide Aktionen laufen lässt, ist das völlig in Ordnung für mich. Aber nicht einmal so und dann wieder so“, prangerte er an. „Die Schiris würfeln sich das doch zurecht, das ist das Problem. Man darf sie ja nicht kritisieren, sonst bekommt man eine Geldstrafe. Aber ich glaube, man sollte sie einfach mal ein bisschen Fußball spielen lassen, damit sie auch mal ein Gefühl für Zweikämpfe mit Körperkontakt bekommen.“