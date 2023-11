Kleines Aufgebot, große Probleme So reagiert Fortuna-Sportvorstand Allofs auf Kritik an der Kaderplanung

Düsseldorf · Die Düsseldorfer sind mit einem qualitativ hochwertigen, aber sehr dünn besetzten Team in die Saison gegangen. Das scheint sich mittlerweile zu rächen. Wie Klaus Allofs die Personalpolitik verteidigt. Warum er von einem bewussten Risiko nichts wissen will. Was er zur Vakanz im Sturmzentrum sagt.

04.11.2023, 14:02 Uhr

Im ersten Moment wird wohl nur den allerwenigsten Zuschauern und Beobachtern gewahr, was da gerade im Fortuna-Strafraum geschehen ist. Denn es läuft nicht nur, oder besser gesagt: erst, die sechste Minute im Zweitliga-Duell gegen den SV Wehen Wiesbaden (1:3), sondern auch ein ziemlich aussichtsreicher Konter über Felix Klaus und Christos Tzolis, an dessen Ende der junge Grieche die große Chance zur Führung auslässt. Als der Ball im Aus ist, gehen die besorgten Blicke dann rüber zu Vincent Vermeij, der an der Kante des Fünfmeterraums liegt und umgehend behandelt wird. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben