Ärger mit Unparteiischen Diese Strafe hat Fortuna-Sportdirektor nach Ausraster freiwillig gezahlt

Christian Weber war als Spieler gewiss kein Kind von Traurigkeit. Und doch kannte er seine Grenzen sehr genau. Der ehemalige Rechtsverteidiger sammelte so im Laufe von 17 Spielzeiten als Aktiver 95 Gelbe Karten. In 35.898 Minuten auf dem Platz sah er indes niemals Rot. Nun als Sportdirektor von Fortuna arbeitet er weiter am Limit. Damit sind ausnahmsweise mal nicht die finanziellen Bedingungen gemeint.