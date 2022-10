Nach Nürnberger Zeitspiel : Fortunas Sportdirektor Weber mit deutlicher Kritik am Schiedsrichter

Düsseldorf Der 1. FC Nürnberg hat drei Punkte aus Düsseldorf entführt. In den letzten 30 Minuten nutzte der Gast jede Gelegenheit, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Christian Weber brachte aber nicht das Nürnberger Verhalten, sondern die Spielleitung des Schiedsrichters auf die Palme. Was Fortunas Sportdirektor störte.

Man sah Christian Weber während der Partie zwischen Fortuna und dem 1. FC Nürnberg an, dass ihn etwas gewaltig nervte. Nach Abpfiff marschierte er schnurstracks in Richtung von Schiedsrichter Wolfgang Haslberger. Der Grund: das permanente Zeitspiel der Franken in der zweiten Halbzeit. Nach der Führung durch Kwadwo Duah waren die Nürnberger verstärkt damit beschäftigt, sich den Rasen der Düsseldorfer Arena näher anzuschauen.

So verging bei jeder Auswechslung wertvolle Zeit. Und auch bei Behandlungsphasen griff der Schiedsrichter nicht konsequent durch. „Wir erhalten vor einer Saison Regelschulungen, und da wird uns gesagt, dass ein Spieler an der nächstmöglichen Stelle das Feld verlassen muss. Die Nürnberger sind über den gesamten Platz getrabt“, befand Weber.

In den kommenden Partien würde es den Fortunen also gut zupasskommen, wenn sie einen Spielleiter hätten, der ein Spiel gern an der langen Leine hält, gleichzeitig aber auch darauf bedacht ist, Zeitspiel konsequent zu ahnden. „Wir sollten dahinkommen, dass die Schiedsrichter die Intention haben, das Spiel so schnell wie möglich stattfinden zu lassen“, sagt Weber. „Wir hatten zuletzt den Eindruck, dass sie nicht wirklich daran interessiert sind, dass Spielfluss aufkommt. Sie wollen das Spiel einfach nur schnellstmöglich über die Bühne bringen. So etwas hemmt unser Spiel natürlich extrem.“