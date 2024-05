„Ich rechne uns Chancen aus“ Das traut Sportdirektor Weber der Fortuna in der Relegation zu

Im Grunde geht jetzt alles sehr schnell. Ein Spiel steht für Fortuna in der regulären Zweitligasaison noch an, am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Magdeburg – und dann gibt es schon den großen Showdown. Am 23. Mai steigt das erste Relegationsspiel beim Drittletzten der Bundesliga, der Stand heute Union Berlin, 1. FC Köln, FSV Mainz 05 oder VfL Bochum heißen kann, am 27. Mai erwartet Fortuna ihren Gegner zum Rückspiel.