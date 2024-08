Vor Pokalspiel in Dresden Darum ist Fortuna-Sportdirektor Weber froh über diese spezielle Ruhe

Fortuna fährt mit voller Kapelle nach Dresden. Der Respekt vor Gastgeber Dynamo ist groß, und deshalb wird Trainer Daniel Thioune nicht einmal im Tor einen Wechsel vornehmen, wie es viele seiner Kollegen in Pokalwettbewerben so gern tun und wie er selbst es in der Vorsaison im Achtelfinale in Magdeburg ebenfalls schon tat. Stammkeeper Florian Kastenmeier wird am Sonntag spielen, und auch im Feld sollte zumindest in der Startelf niemand Revolutionen erwarten.