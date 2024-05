Nach dem 3:1 gegen Nürnberg Mit dieser komfortablen Doppelrolle kann Fortuna bestens leben

Meinung | Düsseldorf · Die Düsseldorfer müssen ihre Augen derzeit überall haben. Als Tabellendritter wären sie am Saisonende in der Relegation dabei, aber das muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Was nach oben noch geht. Wie groß die Gefahr nach unten ist.

05.05.2024 , 07:02 Uhr

„Es hat heute sehr viel Spaß gemacht"