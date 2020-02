1:1 gegen Eintracht Frankfurt : Gegentor in letzter Sekunde verhagelt Rösler-Debüt

Gegentor in letzter Sekunde verhagelt Rösler-Debüt

Düsseldorf Drei Tage nach der Entlassung von Friedhelm Funkel spielt Fortuna 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Ein spätes Gegentor verhindert so einen gelungenen Einstand für den neuen Trainer Uwe Rösler.

Nach 1414 Tagen saß am Samstagnachmittag erstmals wieder ein anderer Trainer als Friedhelm Funkel auf der Fortuna-Trainerbank. Uwe Rösler feierte sein Debüt und musste direkt einen herben Rückschlag hinnehmen. Kaan Ayhan verwandelte in der 79. Minute einen Freistoß zum 1:0 gegen Eintracht Frankfurt. In der Nachspielzeit traf Timothy Chandler dann doch noch zum unverdienten Ausgleich.