Corona-Maßnahmen : Fortuna-Spieler werben für Impfen und Testen

Düsseldorf Shinta Appelkamp, Luka Krajnc, Leonardo Koutris und vier weitere Fortuna-Profis haben sich für die gute Sache vor die Kamera gestellt: Auf sieben verschiedenen Sprachen rufen sie in einem Video der Stadtverwaltung zum gemeinsamen Kampf gegen Corona auf.

Gleich in sieben Sprachen werben Fußballprofis von Fortuna Düsseldorf in einem neuen Video der Düsseldorfer Stadtverwaltung dafür, sich auch weiterhin vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Sieben Spieler und Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) rufen Düsseldorferinnen und Düsseldorfer in dem Kurzfilm dazu auf, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, Maske zu tragen, sich kostenlos testen zu lassen und sich impfen zu lassen, wenn man dazu die Möglichkeit hat.