Wegen Corona-Krise : Fortunas Spieler verlieren massiv an Marktwert

Fortunas Spieler verlieren massiv an Marktwert

Düsseldorf Die Corona-Krise bedeutet für den Fußball nicht nur eine Zwangspause von mehreren Wochen, sondern außerdem enorme wirtschaftliche Verluste. Dies hat zur Folge, dass auch die Marktwerte der Profis einbrechen.

Dabei ging das Portal pauschal vor. Jeder Akteur kassierte eine Abwertung von 20 Prozent - Spieler, die 1998 und später geboren wurden, wurden um zehn Prozent herabgestuft. „Die Börsenkurse sind eingebrochen, zahlreichen Vereinen könnte eine Insolvenz drohen und die Transferplanungen sind aufgrund der vielen Unsicherheiten bei den meisten Klubs zum Erliegen gekommen“, begründet Transfermarkt-Gründer Matthias Seidel den Marktwert-Verlust. „Es ist aktuell kaum vorstellbar, dass die Transferpreise in absehbarer Zeit weiter so ansteigen wie in den vergangenen Jahren.“