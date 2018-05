Fortuna Düsseldorf: Spieler verabschieden sich in die Ferien

Düsseldorf Am Mittwoch trafen sich die Fortunen zum letzten Mal im Mannschaftsquartier an der Arena. Die Spieler, die bleiben, erhielten ihre individuellen Übungspläne für die trainingsfreie Zeit, die übrigen Akteure räumten ihre Spinde leer.

Den Spielern waren die Strapazen von den ausgiebigen Feiern während der dreitägigen Reise auf die Baleareninsel noch anzusehen. Nach einer kurzen Ansprache des Trainers verabschiedeten sie sich fröhlich und gut gelaunt in die Sommerferien, stiegen in ihre Autos und brausten davon. Benito Raman war nach 25 Minuten der erste, der das Mannschaftsquartier verließ, ein paar Autogramme an die wartenden Fans verteilte, sich für Selfies zur Verfügung stellte und in die Ferien verschwand. Als letzter ging Kapitän Oliver Fink. Der 36-Jährige meinte: „Ich freue mich auf die freien Tage, aber genauso auch auf die neue Bundesligasaison. Die werde ich noch einmal besonders genießen, jeden Tag aufsaugen, denn ich weiß, dass ich in meinem Alter nicht mehr lange auf diesem Niveau spielen können werde.“