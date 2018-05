Fortuna Düsseldorf: Spieler grüßen aus Mallorca und Thailand

André Hoffmann und seine Freundin Jessica haben via Instagram dieses Urlaubsfoto verschickt. Foto: Screenshot Instagram / André Hoffmann

Düsseldorf Fortunas Fußballer nutzen die spielfreie Zeit, um sich in aller Welt von der anstrengenden Saison zu erholen. Niko Gießelmann ist nach Mallorca gereist, Andre Hoffmann nach Asien.

Letztes Treffen im Mannschaftsquartier : Fortunen verabschieden sich in die Ferien

Bis Ende Juni haben er und seine Mitspieler vom Düsseldorfer Zweitligameister Zeit, sich vom Stress der vergangenen Wochen zu erholen. Lediglich der individuell auf alle Akteure zugeschnittene Trainingsplan, den Trainer Friedhelm Funkel den Kickern mitgegeben hat, erinnert sie während der Urlaubszeit weiterhin täglich an ihren Beruf.

Andre Hoffmann muss die Vorgaben aus dem Trainingsplan in Asien umsetzen. Er ist mit seiner Freundin Jessica in den Fernen Osten gejettet, unternimmt dort eine Rundreise mit Stationen in Thailand und Bangkok. Auf Instagram postete der Verteidiger ein Foto aus einem traditionellen thailändischen Restaurant.