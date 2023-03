Regionalliga West im Stream So können Sie Fortunas U23 live auf RP Online schauen

Erleben Sie mit unseren Livestreams die besondere Atmosphäre der Regionalliga West, in der Traditionsvereine wie Preußen Münster, Rot-Weiß Oberhausen oder der Wuppertaler SV auf die Zweitvertretungen von Bundesligisten und Zweitligisten wie Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Köln oder Schalke 04 treffen. So manches verheißungsvolle Talent läuft in der Regionalliga auf, so mancher Nachwuchsspieler will sich für die Profis von Borussia und Fortuna empfehlen.