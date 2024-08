Vor dem Zweitliga-Auftakt beim SV Darmstadt 98 plagen Fortuna einige Personalsorgen. In Jamil Siebert, Vincent Vermeij, Nicolas Gavory, Dzenan Pejcinovic, Noah Mbamba, King Manu fallen sechs Spieler aus, sagte Düsseldorfs Coach Daniel Thioune vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Dafür steht Takashi Uchino kurzfristig wieder zur Verfügung, nachdem der Japaner am Freitagabend bei den Olympischen Spielen gegen Spanien ausgeschieden ist.