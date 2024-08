LIVE Ab 13.15 Uhr im Live-Ticker Fortuna startet beim SV Darmstadt 98 in die neue Zweitliga-Saison

Darmstadt · Vor dem Auftakt in die neue Spielzeit beim SV Darmstadt 98 fallen im Lager von Fortuna gleich sechs Spieler aus. Ein Akteur steht dafür kurzfristig doch wieder zur Verfügung. Wie sich die Düsseldorfer in Südhessen schlagen? In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

04.08.2024 , 06:35 Uhr

Vor dem Zweitliga-Auftakt beim SV Darmstadt 98 plagen Fortuna einige Personalsorgen. In Jamil Siebert, Vincent Vermeij, Nicolas Gavory, Dzenan Pejcinovic, Noah Mbamba, King Manu fallen sechs Spieler aus, sagte Düsseldorfs Coach Daniel Thioune vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Dafür steht Takashi Uchino kurzfristig wieder zur Verfügung, nachdem der Japaner am Freitagabend bei den Olympischen Spielen gegen Spanien ausgeschieden ist. Jammern will Thioune aber nicht. „Die Ausfälle können wir durch die Stärke unseres Kaders kompensieren“, sagt er. Zudem teilte der Verein mit, dass Andre Hoffmann die Mannschaft wie im Vorjahr als Kapitän anführen wird. Seine Stellvertreter bleiben Marcel Sobottka und Torhüter Florian Kastenmeier. Auch bei WhatsApp nichts über den mindestens geilsten Klub der Welt verpassen? Dann jetzt unseren Channel abonnieren. Wie das geht? Einfach hier klicken! Im Spiel gegen Darmstadt wird Düsseldorf mit Trauerflor für den kürzlich bei einem Badeunfall verstorbenen Nachwuchsspieler Newton Opoku-Mensah auflaufen. Für dessen Familie hat der Verein ein Spendenkonto eingerichtet. In unserem Liveticker zum Spiel verpassen Sie nichts. Unmittelbar nach dem Abpfiff finden Sie dann natürlich wie bei unserem 18fümmenneunzich-Team gewohnt auf www.rp-online.de/fortuna unseren Spielbericht sowie weitere Texte und Informationen zum Spiel und zum Drumherum.

(td/jol/dpa)