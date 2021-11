Nachbarschafts-Derby in der Regionalliga : Darum ist das Spiel gegen Uerdingen für Fortunas U23 so heikel

Darum ist das Spiel gegen Uerdingen für Fortunas U23 so heikel

Nachbarschafts-Derby in der Regionalliga

Düsseldorf Auf den ersten Blick ist es eine Partie, die Fortunas Regionalliga-Mannschaft kein allzu großes Kopfzerbrechen bereiten sollte. Ihr Gastgeber KFC Uerdingen ziert das Tabellenende, hat zudem vor einem Monat 0:11 gegen Essen verloren. Welchen Haken es dennoch gibt.

Am Dienstagabend erreichte Fortunas Regionalliga-Fußballer eine Nachricht, die große Teile der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim KFC Uerdingen am Samstag (14 Uhr, Stadion Velbert) über den Haufen warf. Der Drittliga-Absteiger hatte sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Dmitry Voronov getrennt. „Die bisherigen Beobachtungen sind zwar nicht ganz für die Katz“, sagt „Zwote“-Coach Nico Michaty. „Aber sie sind definitiv nicht so aussagekräftig, wie sie es ohne den Trainerwechsel gewesen wären.“