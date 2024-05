Er selbst habe „schon Relegation erleben dürfen, erfolgreich und weniger erfolgreich“, sagte Thioune: „Es ist schon ein Tiefschlag, wenn man es nicht schafft. Aber ich halte mich an meine positive Erfahrung.“ Was den Coach jedoch ärgert, ist die Tatsache, dass die Gelben Karten nach der Saison nicht gelöscht werden und somit Sperren in der Relegation möglich sind. „Es ist völliger Schwachsinn, dass wir die Karten mitnehmen“, sagte Thioune: „Das ist ein anderer Wettbewerb. Wir nehmen sie ja auch nicht mit in die neue Saison.“