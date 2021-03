Der 18fümmenneunzich-Blog : Spiel der „Zwoten“ gegen WSV erneut abgesagt

Spiel der "Zwoten" gegen WSV erneut abgesagt



Das für Mittwochabend geplante Nachholspiel zwischen Fortunas Regionalliga-Fußballern und dem Wuppertaler SV kann auch im zweiten Anlauf nicht stattfinden. Die Stadt Düsseldorf hat den Rasen im Paul-Janes-Stadion aufgrund der Regenfälle der vergangenen Tage gesperrt.



Ursprünglich sollte die Begegnung gegen die Bergischen schon vor anderthalb Monaten über die Bühne gehen. Damals hatten bereits starke Regenfälle die Austragung verhindert. Der erste Versuch, die Begegnung nachzuholen, war wenig später dem Wintereinbruch zum Opfer gefallen.



Die „Zwote“ kann nach der kraftraubenden vergangenen Woche mit drei Spielen innerhalb von acht Tagen nun erstmal durchschnaufen. Am kommenden Wochenende ist die Mannschaft von Trainer Nico Michaty planmäßig spielfrei. Die nächste Partie steht am übernächsten Samstag gegen die U23 von Borussia Dortmund an.