So würde unser Reporter aufstellen Dieser Fortune sollte in Hamburg sein Startelf-Comeback feiern

Was seine personellen Überlegungen vor einer Partie betrifft, lässt sich Daniel Thioune stets ungern in die Karten schauen. Und so plaudert Fortunas Trainer natürlich auch vor dem Topspiel beim Hamburger SV am Freitagabend (18.30 Uhr) nicht die geplante Besetzung seiner Startelf aus. Allerdings hat der 49-Jährige durchblicken lassen, dass möglicherweise nicht exakt dieselben elf Akteure wie beim 1:1 gegen Hannover 96 vor Wochenfrist beginnen werden.