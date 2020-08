Kostenpflichtiger Inhalt: Wechsel von Fortuna zum 1. FC Köln? : Das ist dran am Gerücht um Hennings

Rouwen Hennings im Trainingslager in Tegelen. Foto: RP/Christof Wolff

Exklusiv Tegelen Der Transfermarkt kommt langsam in Bewegung – und damit auch ein Haufen an Gerüchten. Bei einem davon spielt Rouwen Hennings eine zentrale Rolle. Der 1. FC Köln soll sich mit der Verpflichtung des Angreifers beschäftigen. Was der Spieler und Fortuna dazu sagen.