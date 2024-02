1:0 in Oberhausen Spektakulärer Solo-Lauf beschert Fortunas U23 den nächsten Sieg

Oberhausen · Nachdem es in den vergangenen Wochen gegen die direkte Konkurrenz so erfolgreich gelaufen war, musste sich die „Zwote“ gegen Rot-Weiß Oberhausen am Sonntag einer echten Bewährungsprobe unterziehen. Dank eines überragenden Solo-Laufs von Min-woo Kim und einer beherzten Abwehrleistung bestand sie den Test und feierte einen 1:0-Sieg.

26.02.2024 , 14:32 Uhr

