Letztes Testspiel in Marbella Fortuna bangt nach 6:2-Sieg gegen Dordrecht um Jamil Siebert

Doch das Spiel ist überschattet worden von einer großen Sorge. Denn Innenverteidiger Jamil Siebert war von Dylan Mbayo in den ersten 45 Minuten am linken Knie erwischt worden. Zunächst war die Wut noch größer als der Schmerz und Siebert kündigte an, sich dafür bei seinem Gegenspieler revanchieren zu wollen. Doch nach 28 Minuten gab er das Zeichen zur Auswechslung. Wenig später stand Siebert an der Seitenlinie, sein Knie mit einem Eisbeutel bandagiert. Eine genauere Diagnose war zunächst nicht bekannt. Ein längerer Ausfall von ihm wäre ein herber Rückschlag in der Vorbereitung der Düsseldorfer.