3:1 gegen Ruzomberok : Sorge um Zimbo überschattet Kownacki-Gala

Freistadt Fortuna Düsseldorf hat auch das zweite Testspiel dieser Saison gewonnen. Gegen den slowakischen Erstligisten MFK Ruzomberok gewann die Elf von Trainer Daniel Thioune 3:1. Comebacker Dawid Kownacki glänzte mit zwei Toren. Matthias Zimmermann sorgte hingegen für einen echten Schockmoment.

Es läuft die 43. Spielminute als ein lauter Schrei durch das Holzhaider Stadion im oberösterreichischen Freistadt hallt. Matthias Zimmermann krümmte sich vor Schmerzen am Boden. Fortunas Mannschaftsarzt Ulf Blecker eilte sofort herbei und zeigte sofort an, dass es für den Rechtsverteidiger nicht mehr weiter geht.

Es folgte ein Schubladentest, um die Stabilität des rechten Knies zu überprüfen. Anschließend wurde das Knie dick bandagiert. Blecker tröstete Zimbo, der wahrscheinlich auch schon ahnte, dass es sich um eine schlimmere Verletzung handeln könnte. Genauere Untersuchungen werden in den kommenden Tagen Aufschluss über die Schwere geben.

Es war der Schockmoment in einem Freundschaftsspiel, in dem der Düsseldorfer Zweitligist gegen den slowakischen Vertreter MFK Ruzomberok über weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft war. Bereits nach sechs Minuten brachte Emmanuel Iyoha Fortuna nach Vorarbeit von Dawid Kownacki in Führung.