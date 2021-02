Fortuna gegen Hannover : Sonntag könnte der Koutris-Tag werden

Zwiegespräch: Uwe Rösler (li.) und Leonardo Koutris. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Es soll offensiver werden bei Fortuna, vor allem über die linke Seite – das stellt Trainer Uwe Rösler unmissverständlich in Aussicht. Der griechische Nationalspieler Leonardo Koutris ist einer der Kandidaten für die Umsetzung.

Nach fünf Spielen ohne Sieg ist im Umfeld von Fortuna Düsseldorf schon so etwas wie Endzeitstimmung aufgekommen. Vom Aufstieg in die Bundesliga, dem erklärten Saisonziel, reden die Fans in den sozialen Medien schon länger nicht mehr – doch das sehen Spieler und Trainer vor dem Spiel gegen Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr) völlig anders.

„Ich bin vom Aufstieg absolut überzeugt“, sagt Torjäger Rouwen Hennings, und sein Trainer steht ihm in nichts nach. „Die Sonne scheint, wir können wieder auf dem Rasen trainieren, wir können personell aus dem Vollen schöpfen – alles super“, erklärt Uwe Rösler lächelnd. Und weil zu einer solchen Stimmungslage am besten Angriffslust passt, kündigt der 52-Jährige diese auch für den Sonntag an.

„Wir haben zuletzt wenig gewonnen, deshalb ist es jetzt an der Zeit, die Spiele noch offensiver anzugehen“, betont Rösler. Vor allem müsse Fortuna es schaffen, „mehr Druck über unsere linke Seite zu entwickeln. Luka Krajnc hat es auf der Linksverteidiger-Position sehr gut gemacht. Wir waren da lange Zeit sehr stabil, weil es eben auch unser Ansatz war, aus einer defensiven Sicherheit heraus zu agieren.“

Foto: dpa/Roland Weihrauch 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf gegen Hannover aussehen

Diese Phase sei nun jedoch vorbei – und für diesen Wandel sorgt nicht zuletzt die Tabelle, die Fortuna vor dem Spieltagsstart als Tabellensiebten mit neun Punkten Rückstand auf die Aufstiegsränge ausweist. Es helfen nur noch Siege, und die holt niemand mit defensiver Stabilität allein. „Deshalb werden Flo oder Leo links spielen“, kündigt der Chefcoach ungewohnt offen an. Für weniger Fortuna-Versierte: Florian Hartherz oder eben Leonardo Koutris. Sollte gegen Hannover also wirklich die Stunde des griechischen Nationalspielers schlagen, an dessen zweijährige Ausleihe von Olympiakos Piräus vor Saisonbeginn so viele Hoffnungen geknüpft waren?

Irgendetwas stand Koutris’ Chancen bei Rösler stets im Weg. Erst die Folgen seines Kreuzbandrisses, durch den Fortuna überhaupt die Gelegenheit zur Verpflichtung des 25-Jährigen bekam, dann Koutris’ mäßige Auftritte in der U23. Doch unabhängig von dieser Personalie weiß Rösler vor dem wegweisenden Spiel gegen ein Team mit gleichen Zielen und ähnlichen Problemen eines ganz genau: „Wir brauchen mehr Durchsetzungsvermögen in der Offensive, sonst wird es schwer.“

Um diese Einsicht auch in die Praxis umzusetzen, legte das Trainerteam in dieser Woche den Schwerpunkt auf Eins-gegen-Eins-Situationen, sprich das Gewinnen von offensiven Zweikämpfen. Das war zuletzt gerade auf den Außenpositionen ein Schwachpunkt des Bundesliga-Absteigers, doch Rösler legt Wert darauf, die Schuld nicht allein bei den Flügelspielern zu suchen. „Auch aus unserem Mittelfeld muss mehr kommen“, fordert er, „wir schießen zum Beispiel viel zu wenig aus der zweiten Reihe. Das wäre gerade gegen tiefstehende Gegner ein probates Mittel.“

Foto: dpa/Carsten Rehder 31 Bilder Das sind die Social-Media-Weltmeister von Fortuna

Wobei allerdings Hannover eher selbst nach vorne spielen wird. 96 möchte ebenfalls aufsteigen und hängt punktemäßig ebenso weit zurück wie Fortuna. Die Niedersachsen müssen allerdings auf ihren besten Stürmer Marvin Ducksch verzichten, und auch Hendrik Weydandt ist angeschlagen, sein Einsatz gefährdet. Ein Faktum, das Rösler mit gemischten Gefühlen betrachtet: „Sicher sind beide ganz wichtige Stürmer für 96. Aber wenn sie spielen würden, wüssten wir genau, wie sie kommen, was uns erwartet. Ohne die beiden wissen wir es nicht so genau.“