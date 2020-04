Historische Optik : Fortuna bringt Sondertrikot zum 125. Geburtstag heraus

Das Jubiläums-Sondertrikot. Foto: Fortuna

Düsseldorf Der Fußball-Bundesligist hat anlässlich seines 125-jährigen Bestehens, das am 5. Mai ansteht, ein Sondertrikot herausgebracht. Es ist in edlem Weiß im historischen Look gehalten und im Onlineshop erhältlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vor bald 125 Jahren haben sich Turner im Düsseldorfer Stadtteil Flingern zusammengefunden und damit die Urzelle der Fortuna, wie man sie heute kennt, gegründet. Die große Feier in der Altstadt, die zum Vereinsgeburtstag am 5. Mai geplant war, musste wegen der Corona-Krise zwar abgesagt werden, aber der Verein hat sich ein paar Details zurückgehalten, mit dem sein Geburtstag dennoch in den Köpfen und Herzen der Düsseldorfer präsent gehalten werden soll – unter anderem möchte die Fortuna-Führung die Bürger der Landeshauptstadt bitten, an diesem Tag die Häuser so weit wie möglich in Rot und Weiß erstrahlen zu lassen.

Foto: rpo, Falk Janning 49 Bilder Die Trikots von Fortuna Düsseldorf.

Aus Anlass des Jubiläums erscheint nun auch das Sondertrikot „125 Jahre“. Das Trikot von Ausrüster Uhlsport ist ab sofort ausschließlich im Onlineshop erhältlich. Die Vorderseite ist optisch an alte Fußballtrikots angelehnt. Das „Henkel“-Logo auf der Brust ist Ton-in-Ton eingestickt. Weiterhin ziert die Front eine modernisierte Version eines der ersten Fortuna-Logos: ein Turnerkreuz mit den vier „F“ für „frisch, fromm, fröhlich, frei“ sowie dem Bergischen Löwen als Wappentier von Düsseldorf. Abgerundet wird das Signet durch einen „Fortuna 1895“-Schriftzug. Am unteren rechten Rand des Trikots befindet sich ein Web-Abzeichen mit den Jahreszahlen „1895“ und „2020“ sowie dem F95-Logo.

Auf der Rückseite ist am Nacken ein „F95“ eingestickt, das ebenfalls in Weiß gehalten ist. Weiterhin ziert die Rückseite ein stilisiertes Turnerkreuz, das aus kleinen Luftlöchern im Mesh-Gewebe besteht. Die Rückennummern werden wie der Schriftzug „Düsseldorf“ und der Spielername in Rot umgesetzt und besitzen eine goldene Umrandung. Das Trikot ist in einer limitierten Auflage ausschließlich über den Onlineshop in den Größen S bis 5XL erhältlich und kostet 89,95 Euro. Ob und wann das Trikot bei einem Bundesligaspiel getragen wird, hängt vom weiteren Verlauf der Liga ab.

(RP)