Zwei Exemplare zu gewinnen So sieht das neue Sondertrikot von Fortuna aus

Das Sondertrikot „Altstadt“ ist in einem grau-schwarzen Blockstreifen-Design gehalten. Der Altstadtbezug wird durch die Aufnahme der verschiedenen Kopfsteinpflasterarten und F95-Neonsigns, die in den Kneipen und Bars der Düsseldorfer Altstadt zu finden sind, visualisiert. Die Sponsorenlogos sowie das Liga-Logo sind individuell auf dem Trikot farblich in Grau-Schwarz angepasst. Die Rückennummer erstrahlt in einer Neonröhrenoptik, zudem findet sich das Altstadt-Neonlogo als Nackenbadge auf dem Trikot wieder. Auch das Fortuna-Logo auf der Trikotbrust ist in einem Neonlogo-Stil angepasst.