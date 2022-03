Fortunas Torschütze in Paderborn : So zeigte es Florian Hartherz seinen Kritikern

Foto: Frederic Scheidemann 51 Bilder Diese Noten haben wir und die Fans den Fortuna-Profis gegeben

Düsseldorf 620 Tage und 29 Einsätze in Liga und Pokal hat Florian Hartherz seit seinem Vertragsbeginn gebraucht, um endlich sein erstes Pflichtspiel-Tor für Fortuna zu erzielen. Was dieser besondere Moment in Paderborn für den 28-Jährigen und sein Verhältnis zu den Düsseldorfer Fans bedeutet.