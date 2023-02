Trainer setzt auf Nachwuchstalente So zeigt Thioune Fortunas Chance für die Zukunft auf

Analyse | Düsseldorf · Auf den ersten Blick ist es nur ein kleines Zeichen, das in der Hektik eines Zweitligaspiels beinahe untergeht. Doch es steckt kein Zufall dahinter, was Fortunas Trainer zum Beispiel im Sandhausen-Spiel tat. Was seine Wechsel für die Zukunft andeuten und was Sportdirektor und Kapitän dazu sagen.

15.02.2023, 07:02 Uhr

Über die Einwechslung von Jona Niemiec im Spiel gegen den SV Sandhausen ist zu Recht viel gesprochen und geschrieben worden. Nachdem der 21-Jährige in der 78. Minute das Feld betreten durfte, war erkennbar neuer Schwung im Düsseldorfer Spiel, und dass der junge Stürmer zehn Minuten später die Vorlage zum entscheidenden 2:0 von Rouwen Hennings gab, war alles andere als Zufall. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Noten haben die Fans und wir Fortunas Profis gegeben