Fanfreundschaft lebt So wurden Fortunas Anhänger in Ipswich gefeiert

Bei der Rückfahrt warteten dann sogar noch einmal Probleme auf die Organisatoren, da französische Zollbeamte und Mitarbeiter der Fährgesellschaft offenbar mit den Umstellungen durch den Brexit überfordert waren. Obwohl der Tross pünktlich an der gebuchten Mitternachtsfähre war, wurde diese unnötigerweise verpasst. So verzögerte sich die Reise immens, und die Busse mit den Fortunen kamen sieben Stunden später als geplant wieder in Unterrath an. „Und trotz allem kamen sofort die Fragen, wann es denn wieder nach Ipswich losgeht“, berichtet Münsterberg gerührt. Echte Fanfreundschaft ist eben viel wichtiger als Ergebnisse, schwere See oder überforderte Fähr-Mitarbeiter.