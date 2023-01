Rückkehr nach Krebs-Erkrankung Wie die Fortuna-Profis das Comeback von Haller erlebt haben

Dieser Moment war für viele überwältigend. Es deutete sich an, dass es dazu kommen würde. Aber miteinander war nichts besprochen. Die Reaktionen auf die Einwechslung von Sebastien Haller beim Testspiel zwischen Fortuna und Borussia Dortmund waren vor allem eines: ehrlich. Und so stand auch die komplette Auswechselbank der Düsseldorfer auf und applaudierte, als der Angreifer in der 74. Spielminute eingewechselt wurde.