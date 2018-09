Fortuna Düsseldorf: So würden wir gegen den 1. FC Nürnberg aufstellen

Fortuna gegen Nürnberg : So würden wir aufstellen

Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel. Foto: dpa/Marius Becker

Nürnberg Am Nachmittag tritt Fortuna beim 1. FC Nürnberg an. Es ist das Duell der Aufsteiger. Vorschläge, wie Friedhelm Funkel aufstellen soll, haben unsere Redakteure Bernd Jolitz und Patrick Scherer.

Am Samstag um 15.30 Uhr spielt Fortuna Düsseldorf im Aufsteigerduell der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Nürnberg. Nicht mit dabei ist Be-nito Raman, der sich in der Partie gegen Bayer Leverkusen am Mittwoch (1:2) leicht das Knie verdreht hat und deshalb in Düsseldorf geblieben ist. Für ihn steht Havard Nielsen erstmals in dieser Saison im Kader. Weitere Ausfälle bei Fortuna sind Kapitän Oliver Fink (Achillessehnenprobleme), Andre Hoffmann (Nachwirkungen einer Ge-hirnerschütterung), Kenan Karaman (Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Diego Contento. Wegen seines Trainingsrückstands kommt für Aymen Barkok ein Einsatz noch zu früh, Trainer Funkel rechnet aber am 6. Oktober gegen Schalke mit dem Ex-Frankfurter.

Das ist die Wunschelf von RP-Redakteur Bernd Jolitz gegen Nürnberg. Foto: RP/RP/Scherer

Takashi Usami und Davor Lovren wären ideale Optionen für die Startelf in Nürnberg – weil beide beste Erinnerungen an das Max-Morlock-Stadion haben. Usami erzielte beim 3:2-Sieg am 13. Mai, der die Zweitliga-Meisterschaft sicherte, das wichtige Anschlusstor zum 1:2, Lovren gab per Außenrist die perfekte Flanke zu Kaan Ayhans Siegtor. Beide trainieren auch seit Wochen sehr gut mit und hätten ihre ersten Startelf-Nominierungen der Saison verdient.

Ein 4-4-2-System würde Fortunas Offensivmöglichkeiten verbessern, und auf die wird es ankommen: Der 1. FC Nürnberg ist nach dem 0:7 in Dortmund mental angeschlagen, da gilt es, die Defensive des „Club“ stark unter Druck zu setzen. Ein Risiko wäre das nicht, da die Stür-mer Marvin Ducksch und Rouwen Hennings sehr gute Defensivarbeit leisten und zudem Marcel Sobottka und Adam Bodzek in der Zentrale eine gute Absicherung bieten. Auf diese Weise bekämen Jean Zimmer und Alfredo Morales wichtige Verschnaufpausen am Ende der Englischen Woche.

Und das ist der Vorschlag von RP-Redakteur Patrick Scherer. Foto: RP/RP/Scherer

Sowohl in Stuttgart als auch gegen Leverkusen hat die Viererkette gut funktioniert - bis auf die unnötige Phase kurz nach der Halbzeit, die das Spiel gegen Bayer gekostet hat. Ansonsten hat die Balance zwischen kompakter Abwehrarbeit und kreativem Offensivspiel in diesem System gestimmt. Da Nürnberg kein Gegner zum Fürchten ist, sollte die angestammte Viererkette auch personell Bestandsschutz genießen.

Und auch wenn Marcel Sobottka und Alfredo Morales in der Englischen Woche von der körperlichen Belastung her ans Limit gehen müssen, kann Funkel auch in Nürnberg auf keinen der beiden verzichten.