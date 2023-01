Dreier- oder Viererkette? So würden wir Fortuna gegen Magdeburg aufstellen

Endlich wieder Zweite Liga! Endlich wieder Fortuna! Am Freitag empfängt die Elf von Trainer Daniel Thioune, der seinen Vertrag unter der Woche bis 2025 verlängerte, den 1. FC Magdeburg in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena. Die große Frage, die sich vor dem Start in die Rückrunde stellt, ist die des Systems. In der Winterpause wurde noch einmal eindringlich die Dreierkette einstudiert, sodass Fortuna nun deutlich flexibler unterwegs ist.