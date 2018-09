Fortuna Düsseldorf: So würden wir gegen Bayer Leverkusen aufstellen

Fortuna gegen Leverkusen : So würden wir aufstellen

Daumen hoch: Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel. Foto: dpa/Jonas Güttler

Düsseldorf Fortuna hat sich in dieser Saison bisher taktisch sehr flexibel präsentiert. Vorschläge, wie Friedhelm Funkel gegen Leverkusen aufstellen soll, haben unsere Redakteure Bernd Jolitz und Patrick Scherer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Bernd Jolitz Patrick Scherer Vonund Bernd Jolitz Autorendetails aufklappen Bernd Jolitz (jol) ist verantwortlicher Redakteur für das Ressort Düsseldorfer Sport der Rheinischen Post. zum Autorenprofil Patrick Scherer Patrick Scherer (erer) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post. Autorendetails aufklappen Über Aschaffenburg und Duisburg führte den gebürtigen Mittelfranken der Weg nach Düsseldorf. Dort berichtet er derzeit vor allem über jegliche Geschehnisse rund um Fußball-Bundesligist Fortuna. zum Autorenprofil

In der Partie am fünften Spieltag der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen muss die Fortuna auf fünf Akteure verzichten: Kenan Karaman (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Andre Hoffmann (Gehirnerschütterung), Diego Contento (Kreuzbandriss), Aymen Barkok (Innenbandverletzung am Knie) und Oliver Fink (Achillessehnenprobleme). Erneut lautet die große Frage, ob Funkel wieder mit einer Viererkette wie beim 1:1 in Stuttgart spielen lässt oder zur Fünferkette zurückkehrt.

Das ist die Wunschelf von RP-Redakteur Bernd Jolitz gegen Leverkusen. Foto: RP/Scherer

Friedhelm Funkel sollte - und wird - gegen Leverkusen die Fünferkette wählen. Ganz einfach, weil man der Bayer-Offensive doch ein wenig mehr Respekt entgegenbringen muss als der des VfB Stuttgart, die sich doch allzu sehr auf Mario Gomez verlässt. Mehr Offensivgeist über die Außen wird seitens Fortunas erst wieder am Samstag in Nürnberg gefragt sein, und deshalb empfiehlt es sich, im Zeichen der Rotation ein wenig die Mitte zu stärken. Alfredo Morales hat seinen Job bisher bestens erledigt, doch ist er der Dauerläufer schlechthin im Kader und braucht daher mal ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen. Für ihn könnte Kevin Stöger eine erneute Chance bekommen, denn durch ihn hätten die beiden Spitzen mehr Anbindung an den Rest der Mannschaft, was im eigenen Stadion wünschenswert wäre.

In der Spitze ließ Funkel am vergangenen Freitag beim 0:0 gegen den VfB überraschend Rouwen Hennings draußen, der zuvor ausgezeichnete Arbeit geleistet hatte. Rund eine Stunde Pause genügen jedoch für den erfahrenen Torjäger, der somit in die Startelf zurückkehrt - und zwar neben Benito Raman. Der kann erheblich mehr, als er in Stuttgart zeigte, und sollte die Gelegenheit bekommen, das zu beweisen. Angenehmer Nebeneffekt: So erhält auch der sehr fleißige Marvin Ducksch in der Englischen Woche mal eine Pause. Dodi Lukebakio bleibt dann Joker Nummer eins, mit seiner Schnelligkeit ist er dafür genau der Richtige.

Und das ist der Vorschlag von RP-Redakteur Patrick Scherer. Foto: RP/Scherer