Zwei Wechsel in der Startelf : So würden wir Fortuna gegen Hannover aufstellen

Meinung Düsseldorf/Hannover Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Dieser Spruch ist in dieser Englischen Woche so treffend wie selten zuvor. Im Vergleich zum Spiel gegen den FC St. Pauli wird Fortuna-Trainer Daniel Thioune definitiv Änderungen an der Startelf vornehmen. Welche das mit Blick auf die Partie bei Hannover 96 sein könnten.