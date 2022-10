Ein Wechsel im Vergleich zu Regensburg : So würden wir Fortuna gegen Karlsruhe aufstellen

Meinung Düsseldorf Vieler Änderungen bedarf es nach dem guten Auftritt der Fortuna bei Jahn Regensburg natürlich nicht. Einen Wechsel in der Startelf sollte Trainer Daniel Thioune in Karlsruhe dennoch durchführen. Welcher Spieler von Beginn an auflaufen sollte.