Weinzierls Wundertüte : So würden wir Fortuna gegen Nürnberg aufstellen

Foto: Frederic Scheidemann 40 Bilder So gut werden Fortunas Heimspiele besucht

Meinung Düsseldorf Auf Fortuna wartet am Samstag eine echte Wundertüte. Wie der neue Nürnberg-Trainer Markus Weinzierl aufstellen wird, ist noch völlig unklar. Die Düsseldorfer sollten sich also nur auf sich konzentrieren. Mit welcher Aufstellung der Gastgeber in die Partie gehen könnte.