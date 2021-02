Kostenpflichtiger Inhalt: Fortuna gegen Kiel : So würden wir aufstellen

Christoph Klarer (oben) im Schneetraining mit Adam Bodzek. Foto: Frederic Scheidemann

Meinung Düsseldorf Für die Fortuna steht am Montag um 20.30 Uhr das ganz wichtige Zweitliga-Heimspiel gegen Holstein Kiel an. Das Dach ist zu, die Austragung also nicht gefährdet. Unsere Reporter haben sich Gedanken über die Aufstellung gemacht. Eine Frage dabei: Wer ersetzt Andre Hoffmann?