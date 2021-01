Kostenpflichtiger Inhalt: Fortuna in Aue : So würden wir aufstellen

In Aue nicht dabei: Emmanuel Iyoha. Foto: Frederic Scheidemann

Meinung Düsseldorf Spielt Felix Klaus von Beginn an oder nicht? Das ist eine der Fragen vor Fortunas Gastspiel am Samstag beim FC Erzgebirge Aue. Unsere Fortuna-Reporter haben sich Gedanken zur Startelf gemacht – in der „Emma“ Iyoha nicht stehen wird. Er fuhr wegen muskulärer Probleme gar nicht erst mit.