Fortuna in Sandhausen : So würden die RP-Reporter aufstellen

Davor Lovren. Foto: RP/HORSTMUELLER GmbH / Schröder

Meinung Düsseldorf Sowohl für Fortuna als auch für ihren Gastgeber SV Sandhausen ist das Duell am Samstagmittag sehr wichtig. Unsere Fortuna-Reporter haben sich Gedanken darüber gemacht, mit welcher Formation dem abstiegsgefährdeten SVS am besten beizukommen ist.

Mit schönen hellblauen Trikots geht Fortuna am Samstag um 13 Uhr in die Zweitligapartie beim SV Sandhausen. Aber ganz allein werden die Köbes-Leibchen sicher nicht ausreichen, um die für den Aufstiegskampf so wichtigen drei Punkte einzufahren. Welche elf Akteure sollen es für die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler richten? Hier die Ideen unserer Fortuna-Reporter.

Die Wunschelf von Pascal Biedenweg: im 3-4-3-System. Foto: Lineup11/Biedenweg

Pascal Biedenweg Im Kollegenkreis werde ich mittlerweile schon „Maurermeister“ genannt. Warum? Weil ich auch gegen den SV Sandhausen erneut eine Fünferkette bevorzugen würde. Dabei wird aber leicht vergessen, dass sich die beiden Außenspieler natürlich auch in die Offensive einschalten sollen und müssen. Damit bliebe nur noch eine Dreierkette in der Abwehr – und ein Spieler mehr im Angriff. Ist diese Aufstellung also wirklich so defensiv?

Dass ich erneut in diesem System anfangen würde, liegt aber dieses Mal eher in der Tatsache begründet, dass Fortuna allmählich die Flügelspieler ausgehen. Brandon Borrello sehe ich nicht in der Startformation, Dawid Kownacki finde ich – trotz guter Leistung gegen Hannover – auf der Außenbahn verschenkt.

Warum also keine Dreierkette plus Leonardo Koutris und Matthias Zimmermann auf den Flügeln? Adam Bodzek wäre die zusätzliche defensive Absicherung, Marcel Sobottka kann sich – wie schon gegen Nürnberg – als Box-to-Box-Spieler in die Offensive einschalten. Dort agiert Kownacki als Stoßstürmer und um ihn herum wirbeln Kristoffer Peterson und Kelvin Ofori. Der eine ist torgefährlich, der andere dribbelstark – eine explosive Mischung.

Bernd Jolitz stellt im 4-4-2 auf. Foto: Lineup11/Jolitz

Bernd Jolitz Warum eigentlich nicht Davor Lovren? Irgendwie bleiben die Verantwortlichen der Fortuna eine konkrete Antwort auf diese Frage schuldig. Der Kroate spielt seit einiger Zeit in der U23 sehr ordentlich, und Fortuna hat ein akutes Problem auf den offensiven Außenbahnen; ich würde es mit Lovren zu lösen versuchen. Links stürmt Kristoffer Peterson, der seine Sache zuletzt sehr gut gemacht hat.