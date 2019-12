Fortuna beim FC Augsburg : So würden wir aufstellen

So würden wir aufstellen

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf tritt am Dienstag zum Fußball-Bundesligaspiel beim FC Augsburg an. Unsere Fortuna-Reporter haben sich Gedanken zur Aufstellung gemacht.

Nach dem 0:5 gegen Dortmund und dem 0:3 gegen Leipzig will Fortuna bei den formstarken Augsburgern dringend punkten, um den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt nicht noch weiter davonziehen zu lassen. Ob Rouwen Hennings spielen kann, ist noch nicht ganz klar. Sicher fehlen werden Markus Suttner (Muskelfaserriss) und Adam Bodzek (Gelbsperre).

Ein entscheidender Faktor in Augsburg wird die Balance zwischen stabiler Defensivarbeit und zielführenden Angriffen sein. Das klappt am besten in einem 4-1-4-1-System mit der eingespielten Viererkette und Marcel Sobottka im zentralen defensiven Mittelfeld. Der 25-Jährige hat seine Sache gegen Leipzig ordentlich gemacht und kann nun gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt mit seinen Balleroberungen ein Schlüssel zum Erfolg werden.