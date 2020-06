Fortuna bei Union Berlin : So würden wir aufstellen

Düsseldorf Es geht um nicht weniger, als die Frage: Relegation oder Abstieg? Unsere Fortuna-Reporter haben sich Aufstellungen überlegt, mit denen es zu drei Punkten beim Spiel gegen Union Berlin reichen soll.

Die Ausgangslage vor dem Finale der regulären Saison bei Union Berlin am Samstag dürften die Fortuna-Spieler mitterweile im Schlaf aufsagen können. Doch für Rechenspiele ist zum Anpfiff keine Zeit. Um 15.30 Uhr muss die Losung heißen: Auswärtssieg schaffen, aus eigener Kraft die Relegation erreichen. Bis auf Zack Steffen (Knieprobleme) und Aymen Barkok sind alle Spieler mit an Bord. Hier kommen die Aufstellungsvorschläge unserer beiden Fortuna-Reporter:

Adam Bodzek ist mit seiner ganzen Erfahrung in einer Nervenschlacht wie am Samstag an der Alten Försterei gar nicht zu ersetzen. Ob an seiner Seite Alfredo Morales oder Marcel Sobottka auf der Doppel-Sechs spielen, kann man beinahe auswürfeln. Für Morales spricht seine Kopfballstärke mit 90 Prozent gewonnener Luftduelle in dieser Saison. Da Union ungeheuer stark bei Standardsituationen ist, könnte Fortuna die besondere Qualität des gebürtigen Berliners sehr zugute kommen.