Spiel gegen Paderborn : So würden die Fortuna-Reporter aufstellen

Düsseldorf Am Montag absolviert Fortuna ihr erstes Spiel 2021. Gegen den SC Paderborn soll der Rückstand auf die Aufstiegsplätze weiter verkürzt werden. Unsere Reporter haben Ideen, mit welcher Aufstellung das klappen könnte.

Pascal Biedenweg Nach vier Liga-Siegen in Folge braucht man sicher nicht viel verändern. Besonders Änderungen an der Formationen erscheinen da im ersten Moment unnötig. Gegen den SC Paderborn könnte es sich dennoch lohnen, über eine andere taktische Herangehensweise nachzudenken. Die Ostwestfalen laufen extrem hoch an und agieren mit permanentem Gegenpressing. Aus Fortunas Sicht wird es also wichtig sein, genügend Anspieloptionen für die ballsicheren Innenverteidiger zu bieten.