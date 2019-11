Fortuna gegen den FC Bayern : So würden wir aufstellen

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf erwartet am Samstag (15.30 Uhr) den FC Bayern München zum Fußball-Bundesligaspiel. Unsere Fortuna-Reporter haben sich Gedanken zur Aufstellung gemacht.

Nach zweiwöchiger Länderspielpause geht es für Fortuna am Samstag um 15.30 Uhr in der Bundesliga weiter. Gast in der Arena ist dann kein Geringerer als der Deutsche Meister FC Bayern München. Trainer Friedhelm Funkel hat bis auf seine Langzeitverletzten alle Mann an Bord, da auch die Nationalspieler gesund von ihren Reisen zurückgekehrt sind.