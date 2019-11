Fortuna im Rheinderby gegen den 1. FC Köln : So würden wir aufstellen

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga den 1. FC Köln. Unsere Fortuna-Reporter haben sich Gedanken zur Aufstellung gemacht.

Fortuna ist so richtig heiß auf das erste Bundesliga-Derby mit dem 1. FC Köln seit 22 Jahren. Trainer Friedhelm Funkel muss die Langzeitverletzten Michael Rensing, Raphael Wolf, Tim Wiesner, Kevin Stöger und Aymen Barkok sowie Thomas Pledl (Innenband-Teilriss) ersetzen. So würden die RP-Fortuna-Reporter aufstellen:

Bernd Jolitz: Die Schwächen des 1. FC Köln liegen unzweifelhaft in der Defensive. Es wäre also das Beste, die Abwehr von Beginn an unter Druck zu setzen, was mit der Doppelspitze Rouwen Hennings/Dawid Kownacki und Erik Thommy als offensivem Außen sehr gut zu bewerkstelligen wäre. Marcel Sobottka und Alfredo Morales bilden ein lauf- und kampfstarkes zentrales Mittelfeld, das aber bei allen defensiven Qualitäten durchaus auch in der Lage ist, die Spitzen in Szene zu setzen.