Fortuna in Leipzig : So würden wir aufstellen

Erik Thommy (r.) im Hinspiel gegen Leipzig. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Am Mittwoch um 20.30 Uhr tritt Fortuna Düsseldorf zu einem ganz wichtigen Bundesligaspiel in Leipzig an. Unsere Fortuna-Reporter haben sich Gedanken über die Startaufstellung gemacht.

Pflichtpunkte sind es sicherlich nicht, um die es da für Fortuna beim Mittwochabend-Spiel beim Champions-League-Teilnehmer Leipzig geht. Dafür sind die Sachsen einfach zu stark. Umso wertvoller wäre daher ein Bonuszähler, der die Konkurrenz im Abstiegskampf sicherlich schwer beeindrucken würde. Unsere Fortuna-Reporter denken beide eher offensiv, sind sich aber nicht ganz einig darüber, ob Regisseur Kevin Stöger einmal eine Pause bekommen sollte.

So stellt Fortuna-Reporter Bernd Jolitz auf: im 3-5-2-System. Foto: Lineup11/Jolitz

Ohne Mut ist in Leipzig nichts zu holen, deshalb sind zwei Spitzen am Mittwoch eine sinnvolle Überlegung. Mit verteilten Rollen: Rouwen Hennings, um die von hinten herausgeschlagenen Bälle festzumachen und Chancen eiskalt zu verwerten, Steven Skrzybski, der mit seinem Tempo die Abwehr des Gegners auseinanderreißen kann.

Dahinter kann Trainer Uwe Rösler zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Er kann Kevin Stöger eine kleine schöpferische Pause geben, damit dieser mit frischen Kräften in das wichtige Saisonfinale gegen Augsburg und bei Union Berlin gehen kann – und er kann auf der Position hinter den Spitzen das große Talent Kelvin Ofori bringen, auf den sich die Leipziger Deckung erst einmal einstellen muss. In die Mittelfeldzentrale dahinter kehrt Adam Bodzek zurück, auf dessen Erfahrung Fortuna in dieser wichtigen Saisonphase kaum verzichten kann.

Die Formation von Fortuna-Reporter Patrick Scherer: ein 3-4-2-1. Foto: Lineup11/Scherer

Jeder Punkt zählt, hat Rösler gesagt. Doch sich einen Punkt in Leipzig zu ermauern, passt nicht zu Fortunas Spielstil. Und so ist vielleicht Angriff die beste Verteidigung. Im bewährten 3-4-2-1, das gegen Dortmund beinahe zu einem oder sogar zu drei Punkten gereicht hätte, kann Rösler fleißig rotieren. In der Abwehr rückt „Zanka" Jørgensen für den gelbgesperrten Niko Gießelmann in die Dreierkette.